Best Beach1. Edgewater Beach2. Huntington Beach3. Mentor Headlands4. Fairport Harbor5. Euclid BeachBest Dog Park1. Lakewood2. Bow Wow Beach3. Rocky River4. Canine Meadows5. Avon LakeBest Sporting Goods Store1. Geiger’s2. Dick’sBest Bowling Alley1. Mahall’s2. Corner Alley3. Buckeye Lanes4. RollHouse5. Wickliffe LanesBest Place to Hike1. Cuyahoga Valley National Park2. Rocky River Reservation3. Whipps Ledges4. Tie- Holden Arboretum4. Tie - North Chagrin ReservationBest Golf Course1. Sleepy Hollow2. Big Met3. Manakiki4. Sweetbriar5. StoneWaterBest Place to Ski1. Brandywine2. Boston Mills3. Alpine ValleyBest Public Pool1. Beachwood2. Lakewood3. Rocky River4. Westlake5. BereaBest Gym1. Tremont Athletic Club2. Old School Iron3. Cleveland Fitness Club4. C-Town Fitness5. Be FitnessBest Yoga Studio1. Inner Bliss2. Cleveland Yoga3. The Studio Cleveland4. Yoga Roots5. Hope YogaBest Specialty Exercise Classes1, Harness Cycle2, Cleveland Exotic Dance3. Tie - Be Fitness3. Tie - Callie’s Pilates5. Barre3 Solon

