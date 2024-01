NSURGNT, A5SEATR, LAYPIPE: The 800+ Vanity License Plates Ohio Rejected in 2023

The Ohio Channel OHIO: OK. OH HI HOE: Not OK

Another year brought another string of attempts by Ohioans to push the limits of acceptable vanity license plates that were foiled by the eagle eyes of the state's Bureau of Motor Vehicles.More than 800 requests were denied in 2023 for violating the state's policies that prohibit vulgarities, anything patently offensive or racist, and off-limit, off-color words. It's the job of the seven-person Special Plates Review Committee, with the help of the internet (thanks, Urban Dictionary) and a database of previously rejected plates, to weed out the harmless from the not-OK-for-road-consumption.Biden was once again a favorite topic, as well as Kia Boys and Bud Light (naturally), and a whole slew of not-so-clever workarounds for four-letter words and body parts.Take a few minutes and scan below the various applications submitted by your fellow Ohioans out there somewhere who dearly wanted to grab some attention on the roads, but to no avail. Better luck next year.