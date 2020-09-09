EATBUTT, IPULOUT and FUCOVID Are Just a Few of the Many Rejected Ohio Vanity Plates in 2020

Thanks to the Ohio Bureau of Motor Vehicles, we'll never have to see some of the personalized license plates requested by Ohioans who are mean, hateful, or wrongly working under the assumption that they're funny. (Okay, some of them are funny.)
That's because there are rules regarding vulgarity, hate speech, racism and general decency that guide the department as they give a thumbs up or thumbs down to submissions.
Here's how the process works: Each year, thousands of Ohioans submit vanity license plate requests to the Ohio BMV, and most are approved. However, it's the job of the seven-person Special Plates Review Committee, with the help of the internet (thanks, Urban Dictionary) and a database of previously rejected plates, to weed out the harmless from the not-OK-for-road-consumption.
This year, there were understandably some COVID-19 related plates that were added to the list, like FUCOVID and FKCOVID, basically summing up our feelings about 2020. Also, a lot of butt stuff. Just a lot of butt stuff.
Thanks to Channel 19
, you too can check out what some of your fellow Ohioans thought would fly under the radar and land on the back of their vehicles.
Here's the list of rejected plates since Jan. 1:
BCHEEZE
MUVBTCH
BSCBTCH
BROKASF
DEEPSHT
F1ST3R
DOODIE
1SHTBOX
LOCO69
A22HOL33
GETFUKT
EATBUTT
IEATASS
MFBROKE
BLOWWME
FKTUN
IPULOUT
CASTR8R
DOOF69
FUCAROLB
ROKEAF
ATFSUX
BROKASF
CLDA5FK
EATTHE
BSCBTCH
MUVBTCH
BCHEES
BCHEEZE
DEPORTM
DEEPSHT
NOTHOT
PTTSSX
2FNCOZY
AMFKR
FKNGMA
EPASUX
FUELHO
XXXENT
F1ST3R
FCKSZ06
DKHD247
DOODIE
LV269
WOKEAF
STTDB
PHUCUN
2FQ
FELON
LILPP
ILLFYB
EFFTHS
FK12
HEYDAGO
PB4IGO
1SHTBOX
INJN
LOCO69
MKNUWET
SADAF
COOLAF
DGAF1
MBSUKS
A22HOL3
GETFUKT
FUCKEM
NOFKSGN
BAN9BUS
TIREDAF
BMFVTTE
EATBUTT
SUSFU
FKNSLYR
1OF1MF
DAMF10
FUCNBAD
KMFR
SHICHYA
TINYAF
FUCURLS
T1R3DAF
WQNMLGB
RUKUMN
XXXG01D
IEATAS5
MFBROKE
BTCHY
OFXGIVN
SCHITT
FUCK12
1H8UALL
PULLSHT
BIGTDIS
IFRTD
STTDB9
TBAGGN
NOFXS
MISHIT
FNQWK
FCAROLB
BICHPLS
BMWTF
CRZBICH
SEXYAF
BYEBTCH
FKNBLSH
FUCOVID
4FUKSAK
UCKEEP
BLOWWME
O8TCH
AHOL3
FKTUN
SLP2NDS
BOSBCH
EATASS
6MOIST9
FCKYEAH
MW2YBH
SXY8TCH
FCHINA
BUFU03
HSHET
CRZYBSH
SHTTBOX
BMFL
INKEDAF
78FOAD
BACKTFU
TH3TURD
THTSLYR
4FKSAKE
69HD
CUMGIT
FKNBRKN
FUF1TR
FUGGIN
KXKXXKK
MFER
SNVABCH
FU2020
TMFGREG
WTFOCUS
NOFS2GV
WILF
ITCBITC
KRKDFUP
OHSNAPB
OMW2BYB
3LOH55V
BSSBCH
FKNOOF
I6969
1PEGGER
BKTFUP
CMFH
FCKAV8
FKNWEEB
S1DEBCH
GASRASS
GOT2P
IEASS
KESMYAS
METHHED
MFLEWIS
HSHIT
MFNU2
MYSHTBX
DODGNBS
NOFKSGV
TOWSHZL
ZEROFQS
MEHORNY
CAEDIS
FUCKERY
FUXGVN
NOBTCH
R1CEBNR
DEESNZ
EHWHOLE
FKCOVID
IYAOGFU
KXXKXXX
KXXXK
NIP2NIP
THICCAF
BOOBIEZ
IEATAZZ
OMWTGYB
URSLOAF
2R2Q2FQ
BGWANG
DG4FF
POOHPN
UFNWSH
BTFD
DEYGO
FAAFO
PHITAF
DUCKU
FANCYAF
FURONA
MUDBICH
FKNTRKN
FOAKFS4
FSTME
DEEZNTZ
FXUSGD
H3RSH1T
SLOASFK
SMDFTB
HBIC123
RICEBBY
BEYTCH
FLYAF2
CHIBUSA
BOSSYAF
CUNTY
DOOF69
OHCRP
FMPGS
LOUDASF
MCHSUX
Y1FFING
1EVILMF
XKKKXXX
DAAAAMN
FKNUP
FNMEOW
GFYFFS
MILFB8
HBICKV
LILMOFO
SHTRSFL
URDUM
FCKNFST
FISTNU
KNGSPP
FISTR
FXCKOFF
MEANAF
SHAPPNS
BRDSHYT
GTFOOMW
DYHKR
F1CHGN
ZOHSHI7
FN509
GEEKAF
ATLHOE
DC4LAF
OGVNF
SMLPP
FK2020
IM4FN
UZAHOE
ASSMAN1
XXLLL69
DILFMBL
LUT
SPKYBCH
UTHOT
YIFFED
1THCB
EZZNTS
F2020
S3XYAF
SHTHED
BLSAF
FSTASFQ
NOFX2GV
SOFNFST
GRIMAF
TREY69
UMADHO3
CAMO69
FKNMINT
H3NT4I
PIMPC
PSSY
BRTBTCH
DRPTWOP
MYSH1T
MZWANK
SFMF31
UWNNA69
BUCKY69
NOFUCKS
BAMFJ
ELOH55A
L8RBIH
MINIBCH
BEATNU2
BGDZLDK
BPBPMFR
CASTR8R
IDGAFB
THICKKK
VERGAAA
BIZ4SHZ
DONTFWM
APESH1T
B1TCH3N
FNGRBNG
LUVWAP
TTLVR2
3LOHZA
CHILFM2
DAPHUK
NAHBIHH
UMSCKS
ACABF12
GXXXR
TTCOACH
TTRECRM
KHOE
KYLNSHT
MFDOOBZ
PORSHIT
TTYOTE
WEEN15
BRAZZER
FKALZ
BGBLKD
IPULOUT
FNMURCA
DAFUK
DASHIZZ