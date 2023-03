Second Annual 'Whiskey Circus' Offers Rare Tastes, Raffles at The Madison

Courtesy Photo

"Whiskey Circus" returns on April 1 offering rare whiskey raffles, tastings and more at The Madison (4601 Payne Ave) in Cleveland.Tickets ($85) can be purchased at whiskeywishes.org . All proceeds benefit A Special Wish Foundation Northeast Ohio.Attendees can expect heavy appetizers, 10 half-ounce pours, 90+ whiskeys on hand, whiskey seminars, a cigar bar and entertainment from circus-themed performers Pickup-Stix and local artist Sammi Butler. Wine and beer will be available at a cocktail bar.Raffle tickets ($20) will be available throughout the day and offer a chance to win one of the following bottles:• 1792 Bottled in Bond Winking Lizard Edition• Angels Envy Bourbon• Angels Envy Rye• Bernheim Wheat Whiskey• Bird Dog 7 Year• Bird Dog Straight Bourbon• Buffalo Trace Winking Lizard Edition• Calumet Farm 15 Year• Calumet Farm 16 Year• Calumet Farm 8 Year• Calumet Farm Small Batch• Dublin Mercantile Irish Whisky WL Edition• Eagle Rare 17 Year• EH Taylor Barrel Proof• EH Taylor Single Barrel• Evan Williams 1783• Four Roses 2020 Small Batch Barrel Strength• Four Roses 2022 Limited Edition Small Batch• Four Roses Bourbon• Four Roses Single Barrel• Four Roses Small Batch• Four Roses Small Batch Select• George Dickel 15 Year WL Edition• Kentucky Owl Confiscated• Kentucky Owl Japanese Blend• Kentucky Owl St. Pat's Edition• Larceny• Larceny Barrel Proof• Myers Rum aged in Sazerac Rye Barrels WL Edition• New Riff Malted Rye 6yr• Old Fitzgerald 9 Year• Old Forester Barrel Proof Winking Lizard Edition• Orphan Barrel Rhetoric 23 Year• Remus Repeal Reserve• Restoration Rye• Rip Van Winkle 10 Year• Toms Foolery Cask Strength Bourbon Winking Lizard Edition• Weller 12 Year• Weller CYPB• Weller Single Barrel• Woodinville Bourbon• Woodinville Moscatel Bourbon• Woodinville Straight Rye